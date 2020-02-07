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Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Apple, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı için Fransa tarafından 25 milyon euroluk cezaya çarptırıldı.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 20:26..
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Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Apple, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını açıklamasının ardından birçok dava ile karşı karşıya kaldı. O zamanlar dava açanlardan biri de Fransız Tüketici Örgütü'ydü.

iphone

DAVA SONUÇLANDI: APPLE 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fransız Tüketici Örgütü tarafından açılan ve neredeyse 3 yıldır süren dava nihayet sonuçlandı. Apple, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı için 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırıldı.

Kararı yorumlayan Fransız Tüketici Örgütü kurucularından Laetitia Vasseur, büyük bir zafer kazandıklarını vurguladı.

İOS 13

APPLE NEDEN İŞLEMCİ KISITLAMASI YOLUNA GİDİYOR?

Akıllı telefonlarda bulunan bataryalar, kullanıldıkça eskir ve şarj ömürleri de azalır. Bu durumu Apple şöyle açıklıyor:

''Bir telefonun düzgün çalışması için elektronik parçaların pilden anlık olarak yük çekebilmesi gerekir. Pilin empedansı, bu anlık güç iletimini etkileyen özelliklerden biridir. Empedansı yüksek bir pil, güce ihtiyaç duyan sisteme yeterli düzeyde güç sağlayamayabilir. Kimyasal yaşının fazla olması pilin empedansını artırabilir.

Pil şarj düzeyinin düşük olması, kimyasal yaşın fazla olması ve düşük sıcaklıklar, kullanıcıların beklenmedik kapanma sorunu yaşama olasılığını artırır. Uç koşullarda sistem daha sık kapanarak, aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Pilinizin sağlığı azaldıkça en yüksek performansı sunma yeterliliği de azalır. ''

Apple kısacası, aşınmış bataryaların işlemci üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını söylüyor.

apple

İPHONE'LARDA İŞLEMCİ KISITLAMASI NASIL KAPATILIR

Apple, kullanıcılara haber vermeden iPhone'ları yavaşlattığı için oldukça tepki çekmişti. Şirket, iOS 13.1 güncellemesi ile beraber kullanıcıların işlemci kısıtlamasını kapatabileceği bir ayar ekledi.

iPhone'unuzun Ayarlar bölümünde girin ve sırasıyla Pil > Pil Sağlığı kısımlarına dokunun.

iphone

Bu ekranda, 'En yüksek Performans Yeterliliği' başlığı altında şöyle bir uyarı karşınıza çıkacak: ''Bu iPhone, pil gereken en yüksek gücü sağlayamadığı için beklenmeyen bir şekilde kapandı. Bunun yeniden olmasını engellemeye yardımcı olmak için performans yönetimi uygulandı. Etkisizleştir.''

Etkisizleştir butonuna basıp, Performans yönetimi özelliğini devre dışı bırakabilir ve kısıtlamayı ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak bu özelliği kapatırsanız, yeniden aktifleştiremeyeceğinizi de hatırlatalım. Özelliği kapattığınızda veya zaten varsayılan olarak kapalıysa, aşağıdaki ekran karşınıza çıkar.

''Piliniz şu anda olması gereken en yüksek performansı destekliyor.''

iphone

Bu özellik, beklenmedik bir kapanma görüldüğünde otomatik olarak tekrar etkinleştirilir ve kısıtlama devreye girer. Ancak Apple, size bu özelliği tekrar tekrar devre dışı bırakma seçeneği de sunuyor.

KISITLAMA DEVREDEYDEN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Peki Apple'ın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle telefonunuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Sizler için bu sorunun da cevabını araştırdık ve Apple'a göre, kısıtlama aktif olduğunda telefonunuzda meydana gelen değişiklikleri listeledik:

  • Uygulamaların başlatılması için daha uzun süre gerekmesi

  • Kaydırma sırasında kare hızının azalması

  • Arka aydınlatmanın azaltılması

  • Hoparlör ses yüksekliğinin -3 dB'ye varan düzeyde düşmesi

  • Bazı uygulamalarda kare hızının aşamalı olarak azalması

  • En uç koşullarda kamera arabiriminde kamera flaşının etkisizleştirildiği görülebilir

  • Arka planda yenilenen uygulamaların, başlatıldıktan sonra yeniden yüklenmeleri gerekebilir

 

PERFORMANS KISITLAMASININ ETKİLEMEYECEĞİ ÖZELLİKLER

Apple'a göre, performans kısıtlaması devredeyken bile aşağıdaki özellikler, bu kısıtlamadan etkilenmiyor.

  • Hücresel arama kalitesi ve ağ aktarım hızı

  • Fotoğraf ve video çekim kalitesi

  • GPS performansı

  • Konum doğruluğu

  • Jiroskop, akselerometre ve barometre gibi sensörler

  • Apple Pay

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Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kestiFransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kestiFransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kestiFransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

Fransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kestiFransa, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a ceza kesti

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