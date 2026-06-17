Fransa liselerde cep telefonlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Avrupa ülkesinde dikkat çeken karar...

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France Info kanalında katıldığı programda, gençlerin sosyal medya kullanımına ve okullardaki düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Bakan Geffray, yıl başından bu yana gündemde olan ve parlamentonun iki kanadı Senato ve Ulusal Meclis arasında müzakere edilen ülke genelinde 15 yaş altına sosyal medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin nihai halinin bu yaz onaylanmasını beklediğini söyledi.

Bu arada, ilk ve ortaokullarda 2018'den bu yana yürürlükte olan cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemenin yeni öğretim yılından itibaren liseler için de devreye koyulmasını planladıklarını duyuran Geffray, "Bunun öğrencilerimiz için kesinlikle hayati olduğunu düşünüyorum." dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI

Fransa'da 15 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin tasarı metni, ocakta Ulusal Mecliste, nisanda Senatoda onaylanmıştı ancak tasarılar arasında farklar bulunuyordu.

Fransa'da bir yasanın Parlamentodan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclisin aynı tasarı metni üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı Avrupa ülkelerinin gündemindeyken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe koyacaklarını duyurmuştu.

Avustralya'da Aralık 2025'te, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik düzenleme hayata geçirilmişti.