Fransa'da aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okul kapalı olacak
Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa’da Fransa, en çok etkilenen ülkelerin başında yer aldı. Ülke genelinde kırmızı alarm seviyesi verilen vilayet sayısı 49’a çıkarken Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün 845 okulun kapalı olacağını bildirdi.
Avrupa bölgesi, son iki aydır sıcak hava dalgasının etkisi altında.
Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sıcak hava nedeniyle alarm seviyesinin bugün 49 vilayette 'kırmızı', 40 vilayette ise 'turuncu' seviyeye çıkarılacağını belirtti.
845 OKUL KAPATILACAK
Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bugün sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını açıkladı.
1800 OKULUN SAATİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Geffray, 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidileceğini aktardı.
Ülkedeki hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam etmesi öngörülüyor.
YENİ TEDBİRLER
Başkent Paris’i de etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Paris Belediyesi, hafta boyunca vatandaşlara yönelik yeni tedbirler açıkladı.