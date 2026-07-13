Avrupa'da haziran sıcaklarında ağır bilanço: 10 bin 651 ölüm

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Avrupa, haziran ayının son günlerinde etkili olan tarihi sıcak hava dalgasının etkisiyle zor günler yaşadı.

Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler üzerinde ciddi sağlık riskleri oluştururken, ölüm oranlarında da dikkat çekici artış yaşandı.

AŞIRI SICAKLAR ÖLÜM ORANLARINI ARTIRDI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Avrupa ölüm izleme ağı EuroMOMO, 22-28 Haziran haftasına ilişkin ölüm verilerini yayımladı.

Verilere göre, söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinde beklenen seviyenin üzerinde 10 bin 651 ölüm gerçekleşti. Uzmanlar, ölüm oranlarındaki ani yükselişin temel nedeninin aşırı sıcak hava koşulları olduğunu belirtti.

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ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU 65 YAŞ ÜZERİNDE

Kayıtlara geçen fazla ölümlerin 9 binden fazlasının 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu bildirildi.

Sağlık otoriteleri, ileri yaştaki bireylerin yanı sıra çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve sıcak havaya karşı daha hassas grupların yüksek risk altında olduğuna dikkat çekti.

40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR YAŞANDI

Haziran ayının son haftasında Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok ülkede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Batı Avrupa, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak haziran dönemlerinden birini yaşarken, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı.

Bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerine yükseldiği belirtildi.

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SALGIN ETKİSİ OLMADAN ÖLÜMLER ARTTI

EuroMOMO verilerinde, ölüm oranlarındaki artışın arkasında önemli bir salgın dalgasının bulunmadığı, yükselişin başlıca nedeninin aşırı sıcaklar olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların özellikle kalp-damar hastalıkları, solunum problemleri ve sıvı kaybına bağlı sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

BİRÇOK ÜLKEDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde çeşitli önlemler alındı. Bazı bölgelerde açık hava etkinlikleri iptal edilirken, aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla okullarda geçici düzenlemelere gidildi.

Sağlık kuruluşları ise vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmama, bol sıvı tüketme ve güneş altında uzun süre kalmama yönünde uyarılarda bulundu.

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HASTANELERDE SICAK ÇARPMASI BAŞVURULARI ARTTI

Aşırı sıcakların etkisiyle hastanelerin acil servislerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına bağlı başvurularda artış yaşandı.

Sağlık yetkilileri, özellikle risk grubundaki kişilerin sıcak hava dalgalarında daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, iklim değişikliğinin etkisiyle benzer aşırı hava olaylarının gelecekte daha sık görülebileceği uyarısında bulunuyor.