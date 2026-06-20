Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette turuncu alarm verildi

Avrupa bölgesi, son 2 aydır sıcak hava dalgası etkisi altında.

Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geldi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 60 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini açıkladı.

SICAKLIK 41 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Ülkedeki hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam etmesi öngörülüyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 14 bakanının katılımıyla yerel saatle 11.00'den itibaren bakanlar arası kriz birimi aşırı sıcaklara ilişkin toplantı düzenleyecek.

VATANDAŞLARA YÖNELİK TEDBİRLER AÇIKLANDI

Başkent Paris'i de etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Paris Belediyesi, hafta boyunca vatandaşlara yönelik yeni tedbirler açıkladı.

Paris Belediyesi, 17 Haziran'dan itibaren yerel saatle 16.00-20.00 arasında vatandaşların Saint-Martin Kanalı'nda 100 metrelik bir alanda yüzmesine izin verdi.

PARİS'TEKİ TÜM PARK VE BAHÇELER 7 GÜN 24 SAAT AÇIK

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, dün başkentte basına yaptığı açıklamada ise Paris'teki tüm park ve bahçelerin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu.

Gregoire, ayrıca başkentteki okullar için 1200 vantilatörün satın alınacağını ve kamu havuzlarının yerel saatle 20.00'ye kadar açık olacağını ilan etti.

SICAK HAVALAR YÜZÜNDEN FRANSA'DA HER YIL 5 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam Fransa'nın 18 Haziran tarihli raporunda, Fransa'da sıcak havalar nedeniyle her yıl 5 binden fazla kişinin hayatını kaydettiği belirtilmişti.