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Fransa'da emeklilik yaşı 62 oldu

Ülkede yoğun protestoya neden olan emeklilik reform paketi için yapılan açıklamada emeklilik yaşı 52'den 62'ye çıkartıldı.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 17:09..
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 7. gününe girerken Fransa Başbakanı Eduard Philippe bir haftadır yoğun şekilde protesto edilen emeklilik reform paketinin detaylarını açıkladı.

EMEKLİLİK YAŞI EN ERKEN 62 OLACAK

Buna göre Fransa'da farklı iş gruplarına artık özel ayrıcalıklar tanınmayacak, mevcut sistemde 52'ye kadar inebilen emeklilik yaşı en erken 62 olabilecek.

Fransa'da emeklilik yaşı 62 oldu

"İLK UYGULAMAUA DAHİL OLAN GRUP 2004 DOĞUMLULAR"

Aşamalı olarak uygulamaya geçecek olan yeni sistemin tam olarak uygulandığı ilk grup 2004 doğumlu vatandaşlar olacak. Değişikliklerin hiçbiri 1975 ve öncesinde doğan vatandaşları etkilemeyecek.

"SİSTEM GAYET ADİL"

Çarşamba günü tüm sendikaların ve eylemlerin baskısına rağmen paketi açıklayan Philippe, reformlarla birlikte sistemin daha adil ve verimli işleyeceğini söyledi. Philippe yaptığı açıklamada "Evrensel bir emeklilik sistemini oluşturmak için zaman geldi. Gizli saklı bir gündemimiz yok. Bugünün çalışanlarının ve yarının emeklilerinin satın alma gücünü korumak istiyoruz." dedi.

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