Fransa'da korona kaynaklı can kaybı 10 bin 328'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaştı.

Salomon, ülkede, bir günde hastanelerde 607 ve yaşlı bakımevlerinde 820 olmak üzere 1427 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

VAKA SAYISI 109 BİNİ AŞTI

Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 777 artışla 78 bin 167'ye, bakımevlerinde de enfekte kişi sayısının 30 bin 902'ye yükselmesiyle ülkede toplam vaka sayısının 109 bin 69 olduğunu dile getirdi.

19 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Virüs taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 131'e ve iyileşen kişi sayısının da 19 bin 337'ye çıktığını aktardı.

Salgının ülkede henüz pik yaptığını belirten Salomon, serbest dolaşımın sınırlandırılmasının kaldırılmasının henüz gündemde olmadığını söyleyerek, bakımevlerinin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.