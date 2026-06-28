Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 kişi hayatını kaybetti
Nancy şehri yakınlarında paraşüt atlayışı yapacak bir grubu taşıyan küçük uçak düştü. Gelen ilk bilgilere göre kazada 11 kişi yaşamını yitirdi.
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Fransa'da dehşet anları...
Nancy şehrine yakın bir noktada acı verici bir kaza yaşandı.
PARAŞÜTÇÜLERİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ
Kentte paraşüt atlayışı gezisi için yolcu taşıyan uçak düştü.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini iletti.
ACİL MÜDAHALE BAŞLATILDI
Uçağın Tomblaine kasabası yakınlarında düştüğü bilgisi de verildi.
Olay yerinde büyük bir acil durum müdahalesi başlatıldı.
KAZA YERİ EMNİYETE ALINDI
Polis, havaalanı çevresini kordon altına aldı.
Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışırken vatandaşlara bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi