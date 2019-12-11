Antalya'da kırmızı koda rağmen deniz keyfi devam ediyor

1 Fransa'da polisin şiddeti devam ediyor Protestoların devam ettiği Fransa'da polis, bir göstericiyi gözünden gaz kapsülüyle vurdu.

2 Sivasspor-Fenerbahçe maçında hava nasıl olacak Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi, beklenenin aksine daha iyi bir hava bekliyor.

3 Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi Ali Ağaoğlu'nun, çantalar için "Onları kullananlar benim malım" dediği, Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'i de aşağıladığı iddianame düzenlendi.

4 Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu Yalova'nın Altınova Tersane Bölgesi’nde bulunan 37 tersanede, 2019 yılının ilk 11 ayında, toplam 931,175 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

5 Eşini öldüren adamdan çocukları şikayetçi olmadı İstanbul'da keserle öldürdüğü eşinin burnunu, kulaklarını ve dudağını kesen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

6 Türkiye'ye giriş yapan terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı." denildi.