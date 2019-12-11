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Fransa'da polisin şiddeti devam ediyor

Protestoların devam ettiği Fransa'da polis, bir göstericiyi gözünden gaz kapsülüyle vurdu.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 17:48..
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Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler 7. gününe girildi.

Gösterilerde Fransız polisi, protestoculara orantısız şiddet uygulamaya devam ediyor.

Fransa'da polisin şiddeti devam ediyor

GAZ KAPSÜLÜYLE GÖZÜNDEN VURULDU

Emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan protestolarda, bir gösterici canlı yayın yaptığı esnada Fransız polisi hedef gözetmeksizin attığı gaz kapsülüyle protestoculardan birini gözünden vuruyor.

Görüntülerde, göstericinin arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.

Fransa'da polisin attığı gaz kapsülü göstericiye isabet etti İZLE

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