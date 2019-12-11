Fransa'da polisin şiddeti devam ediyor

Fransa'da emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler 7. gününe girildi.
Gösterilerde Fransız polisi, protestoculara orantısız şiddet uygulamaya devam ediyor.
GAZ KAPSÜLÜYLE GÖZÜNDEN VURULDU
Emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan protestolarda, bir gösterici canlı yayın yaptığı esnada Fransız polisi hedef gözetmeksizin attığı gaz kapsülüyle protestoculardan birini gözünden vuruyor.
Görüntülerde, göstericinin arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.
Fransa'da polisin attığı gaz kapsülü göstericiye isabet etti İZLE