Fransa'da PSG şampiyonluğu sonrası sokak olayları: Batman kostümü ile katıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz ekibi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Avrupa futbolunun en prestijli kupasını üst üste ikinci kez kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan final karşılaşması, saha içindeki heyecanın yanı sıra Paris'te yaşanan kutlamalarla da gündeme geldi.

Başkentte polis ile PSG taraftarları arasında arbede yaşanırken kutlamalar sırasında çıkan olaylarda, bazı kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verildi.

BATMAN KOSTÜMÜ İLE KATILDI

Çıkan olayların ardından şehirde ciddi bir kaos yaşanırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Başkentte bir kişi, yaşanan sokak olaylarına Batman kostümüyle katıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Süper kahraman kostümlü şahsın sokakta yürüdüğü anlar, cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Öte yandan görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılarak viral oldu.

426 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti.

Ülke genelindeki kutlamalar kapsamında 426 kişi gözaltına alınırken, 7 polis yaralandı.