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Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

Fransa, yeni yıla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı devam eden grevlerle girecek.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 18:21..
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Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

Fransa'da başta başkent Paris'te olmak üzere bugün ülke genelindeki yeni yıl kutlamaları grevler altında yapılacak.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan ve 27 gündür devam eden grevler, vatandaşların günlük hayatını kaosa sürüklüyor.

METRO HATLARI ÇALIŞMAYACAK

Grevlerin odak noktası Paris'te metro hatlarının büyük bölümünde gün içinde ciddi aksamalar yaşanırken yerel saatle 18.30'dan sonra ikisi hariç tüm metro hatları çalışmayacak. Şehirler arası ve banliyö trenlerinde de ciddi sorunlar yaşanıyor.

Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

Sadece Paris'te değil aynı zamanda büyük kentlerde de ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Fransa Uusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), grev nedeniyle tren seferlerinin yarısını iptal etti.

Grevler, özellikle Paris'te esnafın ve otellerin yüzde 30-40 ciro kaybına neden oluyor.

Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

İLK 20 GÜNDE 400 MİLYON EURO ZARAR

Ülkenin en önemli iş sendikalarından biri, Genel İş Konfederasyonundan (CGT) yapılan açıklamada, 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapma çağrısında bulundu.

Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında bu gece, Champs-Elysees Caddesi'nde ışık ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Ülke genelinde yaklaşık 100 bin polis ve jandarma kutlamalarda görev yapacak.

Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.
CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yeni yıl öncesi grevlere devam

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

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