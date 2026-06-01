Fransız basını: Türkiye'nin Afrika stratejisini Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi

Türkiye, tarihi bağlara sahip olduğu Afrika'da etkisini artırmaya devam ediyor.

Son yıllarda Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle yaptığı iş birliği anlaşmaları, tüm dünyanın dikkatini çekti.

Fransız basınından France Radio, Fransa'nın Afrika'dan çekilmesiyle oluşan güç boşluğunu Türkiye'nin doldurduğuna dair bir haber yayımladı.

AFRİKA BOYNUZU'NDAN SAHRA ALTI AFRİKA'YA

Habere göre, Fransızların Afrika'dan geri çekilmesiyle Türkiye, ekonomi ve güvenliği birleştiren çok yönlü bir yaklaşımla Afrika Boynuzu'ndan Sahra Altı Afrika'ya kadar uzanan geniş bir alanda nüfuzunu güçlendirdi.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ETKİSİNİ ARTIRAN UNSURLAR

Türkiye'nin bölgede artan askeri varlığı, Afrika ülkeleriyle savunma alanında yaptığı anlaşmaların çoğalması, özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren aktif özel sektörü, son yirmi yıldır okullar, vakıflar ve camiler aracılığıyla yürüttüğü kültürel ve dini faaliyetleri ile insani yardımları, Türkiye'nin Afrika'daki etkisini artıran unsurlar arasında gösterildi.

Haberde, Ankara'nın birçok alanda varlığını güçlendirdiği ve bunun bölgedeki diplomatik faaliyetlerine de yansıdığı belirtildi.

STRATEJİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN TASARLANDI

Türkiye'nin büyükelçilik sayısının son yirmi yılda 12'den 40'ın üzerine çıktığı, ayrıca birçok ülkede ekonomik ve askeri danışmanların görevlendirildiği ifade edildi.

Habere göre bu strateji, Afrika kıtasını yaklaşık 40 kez ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tasarlandı ve geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine iş insanları ve girişimcilerden oluşan geniş heyetlerin eşlik ettiği kaydedildi.

TİCARET HACMİ 40 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki stratejisi, devlet tarafından desteklenen kamu ve özel sektör aktörlerinin eş güdümlü faaliyetlerini içerdiği belirtildi.

Habere göre Boğaziçi Enstitüsü tarafından yayımlanan yakın tarihli bir ekonomik rapora göre, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 2003-2023 yılları arasında 5 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseldi.