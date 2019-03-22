Fransız hükümeti polis ve askerlerine 'vur emri' verdi

Fransa'da sadece akaryakıt için istenilen vergi bedeli değil, aynı zamanda hayat pahalılığını da protesto eden Sarı Yeleklileri haftalardır sokaklarda... Bu hafta cumartesi günü de sokaklara inecek olan protestocular için Fransız hükümeti emsal bir karar verdi.

PARİS'TE 5 BİN POLİS GÖREV ALACAK

Fransız General Bruno Leray, hafta sonu başkent Paris'te Sarı Yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi.

"ATEŞ AÇABİLİRLER"

Leray, güvenlik güçleri için, "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler." ifadesini kullandı. Bu kararla birlikte polis ve askerler gerçek mermi kullanabilecek.

GÖSTERİYE İZİN YOK

Fransız polisi de yarın Champs-Elysees'de Sarı Yeleklilerin gösteri yapmasına izin verilmeyeceğini, göstericilerin Arc de Triomphe Bulvarı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve ulusal meclis civarından uzak tutulacağını açıkladı.

Fransa'da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

ÜNLÜ MAĞAZALAR YAĞMALANMIŞTI

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.