Fransa dünya genelinde korona nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükselirken toplam vaka sayısı da 92 bin 839 oldu.

Hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle 18 Mart'tan bu yana başka hastanelere taşınan hastaların sayısı 613'e çıktı

KORONA KARŞISINDA ÇIPLAK

Fransa'da #apoilcontrelecovid (Kovid karşısında çıplak) etiketinin yer aldığı dövizler tutan çeşitli yaş gruplarından onlarca hemşire çıplak poz vererek ölümcül virüse karşı savunmasızlıklarına dikkat çektikleri bir video hazırladı.

Fransız sağlık çalışanlarından çıplak protesto ViDEO

HÜKÜMET SESİMİZİ DUYMUYOR

Eylemin arkasındaki sağlık çalışanları "Bildiğiniz gibi hastaları temkinlice tedavi etmek ve hem kendimizi hem de onları riske atmamak için bir dizi ekipmana ihtiyaç duyuyoruz ama biz bu ekipmanlara sahip değiliz. Hükümet sesimizi duymuyor. Ne biz, ne de hastanelerin sesleri duyulmuyor" dedi.