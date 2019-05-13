Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

Rum medyası Fransız Total şirketiyle, Eni-Kogas şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 2, 3 ve 8’inci parsellerdeki payının satın alınmasını amaçlayan müzakerelerin dün tamamlandığını yazdı.

Gazete, Total şirketinin, Eni-Kogas şirketlerinin söz konusu parsellerdeki paylarını satın alarak bu parsellere güçlü bir giriş yapacağını iddia etti.

SINIR İHLALİ DE VAR

Haberde, Total ile Eni şirketleri arasında, Türkiye’nin bir bölümüne itirazlarının bulunduğu 7’nci parseldeki ortaklık konusundaki müzakerelerin de büyük oranda dün tamamlandığı, geriye sadece ufak ayrıntıların kesinleştirilmesinin kaldığı vurgulandı.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE ENGELLEMİŞTİ

Elde ettiği bilgilere dayandırarak gazete, gerek 7’nci parselde varılan anlaşma, gerekse Total şirketinin 2,3 ve 8’inci parsellere aktif katılımının, yeni sondajlar ve sismik araştırmalar yapılacağı anlamına geldiğini belirtirken 2’nci parselde Eni tarafından yapılmak istenen sondajın bundan yaklaşık iki yıl önce Türkiye tarafından engellendiğini hatırlattı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise dün yaptığı açıklamada, müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bazı ufak ticari, teknik ve hukuki konularında çözülmesiyle kesin anlaşmaya varılmasının beklendiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERECEKLERMİŞ

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Total ve ENI 6 Parselde El Ele” başlığı altında verirken, Rum hükümeti ile Total-Eni ortaklığının, 7’nci parseldeki haklar konusunda sürdürdükleri müzakerelerin tamamlanmasına çok az kaldığını yazdı.

Gazete, nihai anlaşmanın her an resmen duyurulabileceğini belirterek, Rum hükümetinin bu anlaşmayla Türkiye’ye, enerji planlarından vazgeçilmediği mesajını gönderdiği yorumunda bulundu.