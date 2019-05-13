taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9671
Euro
6.7046
Altın
1284.19
Borsa
88533.4
Gram Altın
246.195

Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

Rumlar Türkiye'ye planlarından vazgeçmediğini göstermek için bazı parselleri kullanıma açtı.

AA | 13.05.2019 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

Rum medyası Fransız Total şirketiyle, Eni-Kogas şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 2, 3 ve 8’inci parsellerdeki payının satın alınmasını amaçlayan müzakerelerin dün tamamlandığını yazdı.

Gazete, Total şirketinin, Eni-Kogas şirketlerinin söz konusu parsellerdeki paylarını satın alarak bu parsellere güçlü bir giriş yapacağını iddia etti.

SINIR İHLALİ DE VAR

Haberde, Total ile Eni şirketleri arasında, Türkiye’nin bir bölümüne itirazlarının bulunduğu 7’nci parseldeki ortaklık konusundaki müzakerelerin de büyük oranda dün tamamlandığı, geriye sadece ufak ayrıntıların kesinleştirilmesinin kaldığı vurgulandı.

Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

DAHA ÖNCE TÜRKİYE ENGELLEMİŞTİ

Elde ettiği bilgilere dayandırarak gazete, gerek 7’nci parselde varılan anlaşma, gerekse Total şirketinin 2,3 ve 8’inci parsellere aktif katılımının, yeni sondajlar ve sismik araştırmalar yapılacağı anlamına geldiğini belirtirken 2’nci parselde Eni tarafından yapılmak istenen sondajın bundan yaklaşık iki yıl önce Türkiye tarafından engellendiğini hatırlattı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise dün yaptığı açıklamada, müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bazı ufak ticari, teknik ve hukuki konularında çözülmesiyle kesin anlaşmaya varılmasının beklendiğini vurguladı.

Fransız Total şirketi Akdeniz'de yeni bir anlaşma yaptı

TÜRKİYE'YE MESAJ VERECEKLERMİŞ

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Total ve ENI 6 Parselde El Ele” başlığı altında verirken, Rum hükümeti ile Total-Eni ortaklığının, 7’nci parseldeki haklar konusunda sürdürdükleri müzakerelerin tamamlanmasına çok az kaldığını yazdı.
Gazete, nihai anlaşmanın her an resmen duyurulabileceğini belirterek, Rum hükümetinin bu anlaşmayla Türkiye’ye, enerji planlarından vazgeçilmediği mesajını gönderdiği yorumunda bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, elindeki S-300'lerle S-400 kodlarını çözmeye çalışıyor

ABD, elindeki S-300'lerle S-400 kodlarını çözmeye çalışıyor

13
Avusturya Başbakanı Kurz: AB'deki vesayet son bulmalı

Avusturya Başbakanı Kurz: AB'deki vesayet son bulmalı

23
E-sporcular artık 25 yaşında emekli oluyor

E-sporcular artık 25 yaşında emekli oluyor

17
Hatay’da çizgili sırtlan ailesi görüntülendi

Hatay’da çizgili sırtlan ailesi görüntülendi

6
Suriye sınırına komando takviyesi sürüyor

Suriye sınırına komando takviyesi sürüyor

17
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

2
Fikret Orman: Kazanan Beşiktaş

Fikret Orman: Kazanan Beşiktaş

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir