Fransız turist Türk bayrağı takılı bisikletiyle Türkiye'yi geziyor

Fransız turist Sidney Audibert, Türk kültürünü yakından tanımak için Türkiye'yi bisikletiyle şehir şehir geziyor.

29 yaşındaki Audibert, Ankara'dan başladığı Türkiye turunda Karaman'a ulaştı.

Ülkesindeki işinden ayrıldıktan sonra Yeni Zelanda ve Japonya'yı bisikletle gezen elektrik mühendisi Audibert, yeni rotasını Türkiye olarak belirledi.

Ankara'dan sonra Kapadokya ve İç Anadolu Bölgesi'ni pedal çevirerek gezen Audibert, yaklaşık 600 kilometre yol katetmesinin ardından Karaman'a ulaştı.

"İNSANLAR YEMEK İKRAM EDİYOR"

Bisikletinin arkasına taktığı Türk bayrağı ile dikkat çeken Audibert, Türkiye seyahatindeki gözlemlerini aktardı.

Türkiye'yi ve Türk kültürünü keşfetmek için bu yolculuğa çıktığını belirten Audibert, "Güney Fransa'da Türk arkadaşlarım var ve bana bu ülkeyi mutlaka görmem gerektiğini söylemişlerdi. Ankara'da soğuk ve yağmurlu bir havada başlayan yolculuğum şu an güneşli ve güzel bir şekilde devam ediyor. Yol boyunca karşılaştığım insanlar sürekli çay ve yemek ikramında bulunuyor. Yanımda Türkçe ifadelerin yazılı olduğu küçük bir kağıt var, aynı dili konuşmasak bile insanlar benimle iletişim kurmaya çalışıyor" dedi.

"EVLERİNE DAVET EDİYORLAR"

Seyahatinde önceden belirlenmiş bir konaklama planı yapmadığını ve yol üzerinde tanıştığı vatandaşların daveti üzerine evlerde kaldığını ifade eden Audibert, "Nerede uyuyacağımı bilmeden yola çıkıyorum. İnsanlarla konuşarak yer soruyorum ve kültürlerini bu şekilde deneyimlemek istiyorum. Türk insanı yorgun veya aç olup olmadığımı sorarak beni evlerine davet ediyor. Türklerden öğreneceğimiz çok şey var" şeklinde konuştu.

Ailesinin ilk etapta bu seyahat nedeniyle endişe duyduğunu ancak her gün annesiyle mesajlaşarak durumunu paylaştığını dile getiren Sidney Audibert, Karaman'ın ardından Antalya'ya geçerek Türkiye gezisini tamamlayacağını ve bir sonraki rotası olan İskoçya'ya hareket edeceğini sözlerine ekledi.