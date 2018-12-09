Akaryakıt fiyatlarına getirilen zamlar 17 Kasım'da Fransız halkını sokaklara döktü. Zamlar geri alınsa da eylemler dinmek bilmiyor.

Çünkü Fransa halkı için mesele akaryakıttan ibaret değil. Avrupa Birliği vatandaşı olan Fransa devletinin vatandaşları geçinememekten şikayetçi. Euronews'e konuşan Sarı Yelekliler hareketinden isimler ay sonunu getirememekten şikayetçi.

"BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY YOLUNDA DEĞİL"

Isa adında 50 yaşındaki kadın, "Hükümet bize sürekli yeni vergiler uyguluyor. Herkes gibi ayın yarısında panik yaşamaya başlıyoruz. Bankaya gidiyoruz ama bizim için hiçbir şey yolunda değil" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET PARAYI CEBİNE ATIYOR"

Emekli olan yaşlı bir Fransız vatandaşı ise, "Ay sonunu getirememekten bıktık. Tatile gidememekten bıktık. Zenginlerin hayatlarını görmekten bıktık. Fransa zengin ama hükümet bu parayı cebine atıyor."

Fransızlar geçinememekten şikayetçi ViDEO

