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Fren yerine gaza basan kadın sürücü takla attı

Başakşehir'de bir AVM'nin otoparkına giriş yapmak için duran kadın sürücü, fren yerine gaza basınca araç önce kaldırıma çarptı, ardından da takla attı. Kadın sürücü, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İHA | 04.10.2019 - 10:20..
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Fren yerine gaza basan kadın sürücü takla attı

Kamuoyunda 'kadınlar araba kullanamaz' algısı, kadın sürücüleri daha çok panik yaptırıyor. Bunun bir örneği ise geçen gün Başakşehir'de, bir AVM önünde yaşandı.

Başakşehir'de bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için giden kadın sürücü, otopark girişinde durdu, ancak bir an dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

FREN YERİNE GAZA BASINCA TAKLA ATTI

Alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basın kadın sürücü, kaldırma vurarak takla attı.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü takla attı ViDEO

ESNAF KADININ YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredeki esnaf, takla atan kadın sürücüye yardım için olay yerine koştu. Kaza ise hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü takla attı

"HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ"

Aracın içerisinden çıkartılan talihsiz kadına ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı.

Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ, “Ofisteydik, bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş, küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür, ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi.” diye konuştu.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü takla attı

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