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FSM Köprüsü girişinde otomobil alev aldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilde yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

İHA | 28.01.2020 - 02:48..
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde, köprünün giriş kısmında iken seyir halinde olan 34 COM 544 plakalı otomobilden bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangının olduğun gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

FSM Köprüsü girişinde otomobil alev aldı

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile kısa süre içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil içinde bulunan kişilerde 112 acil sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

FSM Köprüsü girişinde otomobil alev aldı

MOTORUNDA HASAR MEYDANA GELDİ

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında, motor kısmında hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin yanma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntüde otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiği görülüyor.

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