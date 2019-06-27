taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7737
Euro
6.5673
Altın
1407.48
Borsa
94831.19
Gram Altın
261.125

FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

İstanbullu, asfaltlama çalışmaları nedeniyle 2'şer şeride indirilen köprü geçişlerinin hezimetini yaşıyor.

DHA | 27.06.2019 - 08:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.

Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

2 ŞERİT GİDİŞ, 2 ŞERİT GELİŞ TRAFİĞİ TIKADI

52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.

Belli şeritler 17 Ağustos'a kadar kapalı olacak.

FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

47
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

69
Eyfel’in çevresi plaja döndü

Eyfel’in çevresi plaja döndü

28
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

12
Ayça Tekindor: Emekli oldum

Ayça Tekindor: Emekli oldum

15
Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı

Ezgi Eyüpoğlu ile Kaan Yıldırım boşandı

10
Bodrum'da seçim sonrası yoğunluk

Bodrum'da seçim sonrası yoğunluk

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir