FSM'de kapanan şeritler trafiğe neden oldu

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.
Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
2 ŞERİT GİDİŞ, 2 ŞERİT GELİŞ TRAFİĞİ TIKADI
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.
Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.
Belli şeritler 17 Ağustos'a kadar kapalı olacak.