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Futbol sahasına dev kaya parçası düştü

Denizli'de taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü.

DHA | 04.12.2019 - 05:04..
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Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde, Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. Büyük bir toz bulutu oluşturarak dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede korku yarattı.

Futbol sahasına dev kaya parçası düştü

Devasa kayanın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup soruşturma başlattı.

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü -1

"VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK"

Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe, mahalle olarak facianın eşiğinden döndüklerini belirterek, "Taş ocağı açıldığından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahalle sakinleri korku ve panik içerisinde. Yaklaşık 150- 200 ton ağırlığında olan kaya parçası sahanın içerisine düştü. 25 metre daha gitseydi mahallenin içine girecekti. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok. Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz" dedi.

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü -2

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, olay sırasında çok korktuklarını belirterek, "Mahalle olarak diken üstünde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamaz oldu. Tedirginiz, korku içerisinde yaşıyoruz. Her an bir kaya parçası mahalleye gelip evlerimizi yıkmasından endişeleniyoruz" diye konuştu.

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü -3

Mustafa Yılmaz ise kopan kaya parçasının evinin 25 metre yakınına düştüğünü söyledi. Yılmaz, mahalle olarak yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü -6

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü -10

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