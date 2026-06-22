Futbolda lisanslı kulüp sayısı 27'ye yükseldi

Profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 27'ye yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

ULUSAL LİSANS ALDILAR

Lisanslarla ilgili ikinci kez toplanan kurul, Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, 2. Lig'den Aliağa Futbol, Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

30 GÜNLÜK EK SÜRE

Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için para cezası keserek ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

UEFA LİSANSI ALANLAR

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı ilk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve Konyaspor, 1. Lig'den İstanbulspor, Kadın Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına UEFA lisansı vermişti.

ULUSAL LİSANS ALANLAR

Kurul ayrıca 1. Lig'den Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa FK, 2. Lig'den Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 68 Aksaray Belediyespor ve 1461 Trabzon FK'nın Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

27'YE ÇIKTI

Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 27'ye yükselmiş oldu.