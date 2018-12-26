taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2839
Euro
6.0227
Altın
1271.54
Borsa
91002.17
Gram Altın
216.394

Futsal müsabakasında iki takım arasında kavga çıktı

Adapazarı'nda Liseler Arası Futsal turnuvasında maç sonunda iki spor takımı tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile zorlukla ayrılabildi.

DHA | 26.12.2018 - 19:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur müsabakasında Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi.

İKİ TAKIMIN OYUNCULARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular birbirlerine girişti. Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu.

Futsal müsabakasında iki takım arasında kavga çıktı

ÖĞRETMENLER DE DAYAKTAN NASİBİNİ ALDI

Oyuncular sahanın ortasında tekme-tokat birbirlerine girişti. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler, tekme ve yumrukların hedefi oldu.

Birkaç dakika süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken kavga anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Maç sonunda hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu.

Futsal müsabakasında iki takım arasında kavga çıktı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

377
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

74
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

136
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

85
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

229
Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

163
İzmir'i rahatlatacak projenin iptali Tarkan'ı sevindirdi

İzmir'i rahatlatacak projenin iptali Tarkan'ı sevindirdi

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir