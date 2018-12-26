Futsal müsabakasında iki takım arasında kavga çıktı

Antalya'da düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 884 kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Batman'da sokak köpeklerine işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan, iki yıl önce işlenen bir cinayetin faili olduğunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yakup Gitmez’in toprağa verildiği Kocaeli’de, cenaze namazı sırasında asker selamı yapan iki çocuk dakikalarca şehidin naaşının yanında bekledi.

Adapazarı'nda Liseler Arası Futsal turnuvasında maç sonunda iki spor takımı tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile zorlukla ayrılabildi.

Diyarbakır'da teknik servis dükkanı işleten Berat Metin, bir telefonu tamir ettiği sırada cihazın şişen bataryası patlayarak alev aldı.

1 Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları Asgari ücretin net 2020 lira olarak belirlenmesinin ardından, memur emeklileri de 2019 yılı için zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

2 Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması Binali Yıldırım, İstanbul için aday olduğunda Meclis Başkanlığı'ndan istifasının sorulması üzerine "Tartışmalar benim dışımda" diye karşılık verdi.

3 Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, Uğur Dündar'ın programında tepki çeken sözlerini değerlendirdi.

4 Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı Aşağılayıcı ifadelerle alkış alan bir program haline gelen Halk Arenası'na, Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

5 Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti Yurt dışından getirilecek elektronik cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti alınacak. Telefonlara, geçtiğimiz günlerde gelen harç zammının ardından 120 lira da bandrol ücreti eklendi.

6 Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları Asgari ücretin net 2020 lira olarak belirlenmesinin ardından, memur emeklileri de 2019 yılı için zamlı maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.