Futsal müsabakasında iki takım arasında kavga çıktı

Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur müsabakasında Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi.
İKİ TAKIMIN OYUNCULARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular birbirlerine girişti. Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu.
ÖĞRETMENLER DE DAYAKTAN NASİBİNİ ALDI
Oyuncular sahanın ortasında tekme-tokat birbirlerine girişti. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler, tekme ve yumrukların hedefi oldu.
Birkaç dakika süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken kavga anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Maç sonunda hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu.