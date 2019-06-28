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G20'de May Putin'e sert mesajlar verdi

İki ülke arasındaki sorunlar G20 Zirvesi'nde liderlerin gündemine geldi.

AA | 28.06.2019 - 21:25..
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G20'de May Putin'e sert mesajlar verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmesinde, soğuk rüzgarlar esti.

"DÜŞMANCA MÜDAHALELER"

May, Putin'e Rusya'nın düşmanca müdahaleler, dezenformasyon ve siber saldırılar dahil İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti.

AJAN KRİZİ

Geçen yıl Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan saldırıyı da anımsatan May, İngiltere sokaklarında kimyasal kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, saldırıyı Rusya'nın yaptığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu da vurguladı.

G20'de May Putin'e sert mesajlar verdi

May, bu eylemin asla tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin saldırıdan sorumlu tutulan iki kişinin adalete teslim edilmesini istediğinin altını çizdi.

May ve Putin'in G20'deki görüşmesi VİDEO

ESAD REJİMİNİN SALDIRILARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede ayrıca İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereği dahil küresel meselelerle ilgili konular da ele alındı.

May, İngiltere'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına sert şekilde cevap vereceğini vurguladı.

G20'de May Putin'e sert mesajlar verdi

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