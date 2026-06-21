Galarza'nın hakemin saatini çaldığı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde karşı karşıya geldiği Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2. dakikada galibiyet golünü atan Paraguaylı futbolcu Matias Galarza'nın El Salvardorlu hakem Ivan Barton'ın saatini çaldığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Ancak maçın görüntüleri incelendiğinde olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

HAKEMİN SAATİNİ KOLUNA TAKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tarafları ayırmak için araya giren hakem Ivan Barton'ın bu sırada kolundaki saatin düştüğü belirtildi.

Sahada saati bulan Matias Galarza'nın saati yerden aldıktan sonra koluna taktığı görüldü.

Bu anlar sosyal medyada "hakemin saatini çaldı" yorumlarına neden oldu.

GERİ VERDİ

Ancak Paraguaylı futbolcu, saati yalnızca birkaç dakika taşıdıktan sonra hakem Barton'a geri verdi.

Hakemin de oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadığı görüldü.