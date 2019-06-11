Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile karşılaşan Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı.

Galata kulesi etkinlik kapsamında kırmızı beyaza bürünürken, Türk bayrağı görüntüsü her yerden görüldü.

GALATA KULESİ KIRMIZI BEYAZ OLDU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gerçekleştirilen İzlanda ile yapılan maç öncesinde A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtılıken, ışıklar ile yapılar kırmızı beyaz ile renklendirildi.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MANZARA GÖRÜNTÜLENDİ

Görsel şöleni gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti. Galata Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan görüntülendi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde İstanbul’un eşsiz manzarası gözler önüne serildi.