taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8019
Euro
6.5772
Altın
1327.03
Borsa
92825.57
Gram Altın
247.616

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

Türkiye Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında oynayacağı İzlanda maçı öncesinde İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.

İHA | 11.06.2019 - 22:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile karşılaşan  Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı.

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

Galata kulesi etkinlik kapsamında kırmızı beyaza bürünürken, Türk bayrağı görüntüsü her yerden görüldü.

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

GALATA KULESİ KIRMIZI BEYAZ OLDU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gerçekleştirilen İzlanda ile yapılan maç öncesinde A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtılıken, ışıklar ile yapılar kırmızı beyaz ile renklendirildi.

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

 

MANZARA GÖRÜNTÜLENDİ

Görsel şöleni gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti. Galata Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan görüntülendi.

Galata kulesi milli takım için kırmızı beyaza büründü

Drone ile kaydedilen görüntülerde İstanbul’un eşsiz manzarası gözler önüne serildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

236
Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

7
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

2
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

3
Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

81
Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

214
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir