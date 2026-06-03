Galata Kulesi’nde Sıfır Atık Haftası için ışık gösterisi

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Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

SIFIR ATIK TEMALI IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'nde, sıfır atık temalı ışık gösterisi düzenlendi.

Gösteride Sıfır Atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.

Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden iş insanları ve özel sektör temsilcilerini ağırlayacak

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI MARKASI: SIFIR ATIK HAREKETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, küresel bir çevre politikası haline dönüştü.

Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler, 30 Mart'ı Dünya Sıfır Atık Günü ilan etti.

1-7 Haziran ise Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda; Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği'nin himayelerinde kapsamlı organizasyonlar düzenlenecek.

Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali başlıyor.

Aynı alanda 5-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Forumu düzenlenecek.

Sıfır Atık Forumu, tüm detaylarıyla Türkiye'yi dünyada farklı bir konuma taşıyan organizasyon olarak kayıtlara geçiyor.