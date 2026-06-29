Galatasaray'da Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi yenilendi

Galatasaray Basketbol Takımı'nda Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." ifadelerine yer verildi.

2023-2024 SEZONUNDA GELMİŞTİ

Buğrahan Tuncer, 2023-2024 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuştu.