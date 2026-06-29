Galatasaray'da Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi yenilendi
Galatasaray Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu başında sarı-kırmızılılara imza atan milli oyuncu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini yeniledi.
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Galatasaray Basketbol Takımı'nda Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." ifadelerine yer verildi.
2023-2024 SEZONUNDA GELMİŞTİ
Buğrahan Tuncer, 2023-2024 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)