Galatasaray'da Lucas Torreira ile yola devam
Galatasaray’ın deneyimli ismi Lucas Torreira’nın en az 1 sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekip de hakkında ayrılık iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcu ile yola devam etmek istiyor.
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Galatasaray, Lucas Torreira ile yola devam etmek istiyor.
Özellikle Güney Amerika’ya transfer iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyu teknik ekip, 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor.
Tecrübeli orta saha da sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.
YÖNETİM MEMNUN
TRT Spor'un haberine göre; 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan yönetim ve başkan Dursun Özbek de memnun.
ÜCRETİNE ARTIŞ
Yönetim, Torreira’nın sözleşmesindeki yıllık garanti ücrette bir miktar artış yapmayı da hedefliyor.
4 SEZONDA 4 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
2022-2023 sezonunda Galatasaray’a katılan Uruguaylı futbolcu, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonunu da sarı-kırmızılı ekipte geçirdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi