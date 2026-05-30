Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray’da yönetimin, Icardi’den bir an önce kararını vermesini istediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER AĞIR İLERLİYOR

Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcüye yıllık 5 milyon eurodan 1+1 yıllık kontrat teklif edilirken, sürecin ağır ilerlemesi yönetim cephesinde rahatsızlık yarattı.

Başkan Dursun Özbek’in, oyuncunun menajeri Pino ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede Galatasaray’ın şartlarını iletirken kararın gecikmesi kafa karıştırdı.

ICARDI BEKLİYOR, YÖNETİM RAHATSIZ

Icardi’nin, kendisine daha cazip bir seçenek sunulana kadar beklemeyi tercih ettiği öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin ise sürecin aleyhlerine işlemesinden endişe duyduğu aktarıldı.