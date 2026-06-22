Galatasaray'da transferde gündem Andre

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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de orta saha.

Devre arası transfer döneminde ismi gündeme gelen futbolcular, bu yaz da listede yer almaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri, Wolverhampton forması giyen Andre.

SATIŞ KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig’den düşen İngiliz ekibi, istenilen teklif geldiği sürece kadrosundaki her futbolcuyu satma kararı aldı.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Wolverhampton'ın, 2024 yazında Fluminense’den 22 milyon euroya aldığı Brezilyalı futbolcu için beklentisi 25 milyon euro.

GALATASARAY'İN DÜŞÜNCESİ 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri olmayan Andre için 20 milyon euro düşünüldüğü öğrenildi.

MELO ÖNERİYOR

Felipe Melo’nun da 6 numara için ciddi şekilde önerdiği 24 yaşındaki futbolcu, yakından takip edilmeye devam ediliyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

40 milyon euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, geride kalan sezon 39 maçta 3 bin 122 dakika süre buldu.

Andre, söz konusu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.