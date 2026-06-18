Galatasaray'dan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Galatasaray Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

FORMA HEDİYESİ

Çetinkaya, görüşme sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.