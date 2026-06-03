Galatasaray'ın Can Uzun teklifi belli oldu

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında sahanın yıldızı olan, gol ve asist yapan 20 yaşındaki Can Uzun için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt forması giyen yetenekli futbolcuyu Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer listesinin üst sıralarına yazdığı ve girişimlerin başladığı belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol de atan ve bu sezon Bundesliga'da 21 maçta 8 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Can için Galatasaray'ın bonuslarla beraber 30 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

ARADA 20 MİLYON EUROLUK FARK VAR

Alman ekibinin ise 60 milyon euro ile başlayan pazarlıkta 50 milyon euroya kadar indiği belirtildi.

Galatasaray'ın ayrıca sonraki satıştan pay ile yapılan teklifin kabul edilmesini beklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek isteyen Can Uzun'un bu konuda kulübüne de baskı yapabileceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 16 GOLLÜK KATKI VERDİ

Özellikle yeni kural sonrası yerli futbolcuların daha da değerli hale gelmesi nedeniyle Galatasaray'ın 10 numara ve santrfor oynayan Can Uzun transferini mutlaka gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

Frankfurt'un Nürnberg'ten 11 milyon euro bedelle transfer ettiği 20 yaşındaki Can Uzun, geçen sezon 28 maçta forma giyerken 10 gol atıp 6 asist yaptı.