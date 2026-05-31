Galatasaray'ın gündeminde! Juventus, Khephren Thuram için istediği bonservisi belirledi

Süper Lig'de sezonu şampiyonu olarak tamamlayarak üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da, transfer hareketliliği başladı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

40 MİLYON EURO İSTENİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Fransız orta sahası Khephren Thuram için sarı-kırmızılı takımdan 40 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.

GÖRÜŞMELER KOLAY GEÇMEYECEK

Haberde, sarı-kırmızılı takımın orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri olan Thuram için yapacağı görüşmelerin kolay geçmesinin beklenmediği detayı da yer aldı.

PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO

Juventus, 25 yaşındaki orta sahayı 2024 yazında Nice'ten 20.6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

38 milyon euro piyasa değeri bulunan Thuram, bu sezon 45 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.

Yıldız futbolcunun, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor.