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Gamze Özçelik yeniden Afrika'ya gidecek

Afrika'da su kuyuları açan, yardım işlerine giren Gamze Çelik, bu kez yanında oğlunu da götürecek.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 09:12..
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Her fırsatta Afrika ülkelerine giden oyuncu Gamze Özçelik, kendisini hayır işlerine adadı.

Kimsesiz çocuklara yardım eden Gamze Özçelik, oyunculuğu da bırakarak artık tamamen bu işlerle ilgileniyor.

SUDAN'A GİDECEKTİ

Özçelik, son ziyaretini Sudan'a gerçekleştirmek üzereyken, Sudan'da askeri darbe oldu. Bunun üzerine Türkiye'de kalan Özçelik, Afrika'ya tekrar gitmek için yaz aylarını bekliyor.

Gamze Özçelik yeniden Afrika'ya gidecek

OĞLUNUN OKULUNU BEKLİYOR

Özçelik, oğlu Murathan'ın okulu tatile girdikten sonra yola çıkacak. Özçelik, orada yaşanan hayatı oğlunun da görmesini istiyor.

Gamze Özçelik yeniden Afrika'ya gidecek

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