Gamze Özçelik yeniden Afrika'ya gidecek

Kaza yapan alkollü sürücü: Bu araba buraya nasıl çıktı

1 Adana polisi sokak satıcılarına göz açtırmadı Narkotik ekipleri, torbacı diye tabir edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir şüphelinin kameraya "Güzel çekin televizyona çıksın." demesi dikkatlerden kaçmadı.

2 Erzurum'da katarkt ameliyatlarına dava açıldı Katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kapıp, bir gözleri görme yetisini kaybeden 3 kadın hasta, Palandöken Devlet Hastanesi'ne dava açtı.

3 Şişli'de tekme ve yumruklu kavga kamerada Bomonti’de içerisinde taksicinin de olduğu bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

4 Ramazan'ın ilk haftasında hava durumu Meteoroloji yetkilileri, Türkiye genelinde Ramazan ayının ilk günü serin bir yaşanacağını duyurdu.

5 Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği terör saldırısında şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi.

6 Hazal Kaya'yı takipçisi kızdırdı Meslektaşı olan eşi Ali Atay'ın uluslararası bir film festivalinde ödül almasını tebrik eden Hazal Kaya'ya eleştiri geldi. Kaya bu eleştiriye "Haddiniz değil." şeklinde cevap verdi.