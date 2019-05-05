Gamze Özçelik yeniden Afrika'ya gidecek

Her fırsatta Afrika ülkelerine giden oyuncu Gamze Özçelik, kendisini hayır işlerine adadı.
Kimsesiz çocuklara yardım eden Gamze Özçelik, oyunculuğu da bırakarak artık tamamen bu işlerle ilgileniyor.
SUDAN'A GİDECEKTİ
Özçelik, son ziyaretini Sudan'a gerçekleştirmek üzereyken, Sudan'da askeri darbe oldu. Bunun üzerine Türkiye'de kalan Özçelik, Afrika'ya tekrar gitmek için yaz aylarını bekliyor.
OĞLUNUN OKULUNU BEKLİYOR
Özçelik, oğlu Murathan'ın okulu tatile girdikten sonra yola çıkacak. Özçelik, orada yaşanan hayatı oğlunun da görmesini istiyor.