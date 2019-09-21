Gasp dedektifleri kaçırılan adamı ölümden kurtardı

Kayseri’de yaşayan Emre B. ve arkadaşı Alaattin E., 90 bin liraya iki otomobili internet üzerinden satışa çıkardı.

Adana’da yaşayan S.B. (29) ve M.K. (31) otomobili internetten görüp, şahısları arayarak alıcı olduklarını söyleyip anlaştı. Kayseri’ye giderek Alaattin E.’ye 50 bin lira veren S.B. ve M.K., noterin kapalı olması nedeniyle otomobilin satışını alamayarak Adana’ya döndü.

ARACI OLAN KİŞİYİ KAÇIRDILAR

Pazartesi günü ise otomobili alan şahıslar, işlemlerin tamamlanması ve geri kalan 40 bin lirayı vermek için parayı alan Alaattin E.’ye ulaşamaya çalıştı. Ancak şahıslar bir türlü Alaattin E.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine S.B. ve M.K., arkadaşları H.G. (33) ve D.K. (27) ile birlikte Kayseri’ye giderek Alaattin E.’yi bulmaya çalıştı. Alaattin E.’ye ulaşamayan zanlılar, ikinci şahıs Emre B.’yi buldu. Zanlılar, otomobilleri istedi ancak Emre B. kendisinin de Alaattin E.’ye ulaşamadığını, ne olduğunu bilmediğini söyledi.

70 BİN TL FİDYE İSTEDİLER

Bunun üzerine zanlılar, Emre B.’yi zorla kendi otomobiline bindirerek Adana’ya getirdi. Burada bir kulübede Emre B.’yi sopa ve yumrukla darbeden zanlılar, parayı getirmesini istedi. Ancak Emre B., arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini parayı da onun götürdüğünü söyleyince 4 şüpheli, Emre B.’nin babası Ömer B.’yi (54) cep telefonuyla aradı. Emre B.'yi serbest bırakmak için saat 16.00’ya kadar Adana’ya 70 bin lira getirmesini isteyen şüpheliler, aksi halde oğlunu öldüreceklerini söyledi.

BABASI HEMEN EMNİYETİN YOLUNU TUTTU

Şüphelilerin babasıyla konuşturduğu Emre B. de parayı getirmesini yoksa zanlıların kendisini öldüreceğini söyleyerek, babasından yardım istedi. Baba bunun üzerine Adana’ya gelerek, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Gasp dedektifleri, plaka tanıma sisteminden şehrin giriş çıkışlarını kontrol edip, zanlıların hangi araçla girdiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın Karataş Bulvarı'nda olduğu belirlendi. Polis, zanlıların Emre B.’yi öldürmek için verdiği süreye bir saat kala Karataş Bulvarı'nda hareket halinde olan aracı durdurup zanlıları yakaladı.

POLİS ÖLDÜRÜLMEDEN KURTARDI

Araçta bulunan S.B., M.K., H.G. ve D.K. polis tarafından gözaltına alınırken; vücudunda darp izleri bulunan Emre B. ise kurtarıldı. Zanlılar emniyetteki ifadesinde Emre B.’nin kendi isteğiyle Adana’ya geldiğini iddia ederek, arkadaşıyla birlikte kendilerini 50 bin lira dolandırdığını ileri sürdü. Bu arada zanlıların gasp ettiği Emre B.’nin otomobili de polis tarafından Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunarak, sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.