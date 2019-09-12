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Gaziantep'te 100 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı.

İHA | 12.09.2019 - 05:25..
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde Karkamış yolu Doğrular Mahallesi’nde yangın meydana geldi.

Şerif Göktaş’a ait 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğinin yem ve saman deposunda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının büyükbaş hayvanlarının bulunduğu bölüme sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Yalnız rüzgar nedeniyle tekrar başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki çok sayıda iş makinesi ve itfaiye ekibi besi çiftliğine yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 8 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken yangında 30 bin ton saman balyasının kül olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te 100 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

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