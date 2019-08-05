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Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

İHA | 05.08.2019 - 09:28..
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde, Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı.

OYUN OYNADIĞI SIRADA İSABET ETTİ

Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

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