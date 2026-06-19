Gaziantep'te 43 kişiyi dolandıran zanlılara operasyon

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

43 KİŞİNİN DOLANDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, toplam 43 vatandaşı çeşitli yöntemlerle dolandırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili mağdur sayısının artabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi.

ADRESLERDE SİLAH VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir tabanca ile birlikte 1063 fişek ele geçirildi. Ayrıca bir miktar para, 4 araç satış sözleşmesi, 2 çek-senet, senet defteri, çelik kasa ve bilgisayar da incelemeye alındı.

Ele geçirilen materyallerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.