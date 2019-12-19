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Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 36 saat süren hava destekli operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 19.12.2019 - 13:28..
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Gaziantep'in Narlıdere Mahallesi'nde, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 770 polisin katılımıyla, geniş çaplı operasyon düzenledi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan operasyonun, 36 saat sürdüğü öğrenildi. Ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri tutuldu, şüpheli araç ve vatandaşlar didik didik arandı.

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

34 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 43 ikamet, 66 umuma açık yer ile 1230 araç ve 4 bin 370 kişi arandı. Arama sonucunda, 37 bin 200 uyuşturucu hap, 750 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 140 gram bonzai, 5 hassas terazi, 6 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Poliste sorguya alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu

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