Gaziantep'te aileler arasında sokak kavgası

Gaziantep’te iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan gerginlik, kontrol edilemez bir kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle birlikte sokak adeta savaş alanına döndü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi Kazmalı Sokak’ta Boz ve Palamut aileleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine saldırmasıyla olay büyüdü ve çevrede büyük panik yaşandı.

SOKAKTA TAŞLI SOPALI ÇATIŞMA

Kavgada tarafların ellerine geçirdikleri cisimlerle birbirlerine saldırdığı, sokakta uzun süre kontrolsüz bir arbede yaşandığı bildirildi. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

JANDARMA KÖYÜ ABLUKAYA ALDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri, olayın daha da büyümemesi için mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı ablukaya aldı.

4 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla Nizip’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, jandarma ekiplerinin mahallede güvenlik önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.