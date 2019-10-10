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Gaziantep'te bir öğrenci öğretmenini bıçakladı

Okuldan uzaklaştırılan 9. sınıf öğrencisi, okul müdürünü kolundan bıçaklayarak yaraladı.

DHA | 10.10.2019 - 15:38..
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Gaziantep'te sabah saatlerinde Mavikent Mahallesi'ndeki Mavikent Anadolu Lisesi'nde, bıçaklama olayı meydana geldi.

Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uzaklaştırılan 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fevzi A., babası ile birlikte müdür Ercan Bahadır ile görüşmek için okula geldi.

Baba ve oğlu ile okul bahçesinde karşılaştıkları Ercan Bahadır arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi A., yanındaki bıçağı çekip, Bahadır'ı kolundan yaraladı. Ercan Bahadır, öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Okulun güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen Fevzi A. ve babası da gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öğretmenlerin, başarısız olduğu için sınıf tekrarı yapan Fevzi A.'nın evini iki gün önce ziyaret ettiği, çocuklarının sorunlarının giderilmesi konusunda aile ile görüştüğü belirtildi.

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