Gaziantep'te bulunan Tahtaköprü Barajı'nda 52 yıl sonra savaklardan su akıyor

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Bereketli yağışlar, kurumaya yüz tutan barajlara can suyu oldu.

Yurt genelinden her gün barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin sevindirici haberler gelirken, yeni bir müjde de Gaziantep'ten geldi.

SU TUTMA KAPASİTESİ 454 MİLYON METRKÜPE ÇIKARILMIŞTI

İslahiye ilçesinde bulunan 1974’te Karasu Çayı üzerinde yapılarak su tutmaya başlayan Tahtaköprü Barajı, 8 yıl önce 9 metre yükseltilip su tutma kapasitesi 454 milyon metreküp kapasiteye çıkarıldı.

Barajda su seviyesi, 8 ay önce kuraklık nedeniyle yüzde 6'ya kadar düşerken, baraj gövdesi içinde yürüyerek ve araçlarla gezilebiliyordu.

BİN 362 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Son 8 ayda etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda ise metrekareye bin 362 kilogram yağış düştü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Yüksek kesimlerde karların erimesiyle barajdaki doluluk oranı da 454 milyon metreküp kapasiteyle yüzde 100 oranına ulaştı.

52 YIL SONRA İLK KEZ DOLUSAVAKTAN SU AKMAYA BAŞLADI

Su seviyesinin son yılların en yüksek düzeyine ulaşmasıyla birlikte, 52 yıl sonra ilk kez dolusavaktan su akmaya başladı.

Aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerindeki ve 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapmasıyla bilinen barajda yükselen su seviyesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğü belirtildi.