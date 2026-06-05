Gaziantep'te cenazede silahlı çatışma: 5 gözaltı

3 Haziran’da Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık içerisinde bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, cenaze nedeniyle aynı anda mezarlıkta bulundu.

Burada başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah kullanmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, çevrede büyük panik yaşandı.

2 KİŞİ YARALANDI, ARAÇLAR KURŞUNLARA HEDEF OLDU

Çıkan çatışmada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında mezarlık çevresinde bulunan çok sayıda araç da kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk ederken, yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

MEZARLIKTAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI

Silahlı çatışma anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yoğun silah sesleri eşliğinde insanların panik halinde sağa sola kaçıştığı anlar dikkat çekti.

Olayın ardından mezarlık çevresinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, cenaze gibi hassas ortamlarda yaşanan bu tür olayların toplumsal huzuru derinden etkilediğini belirtirken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.