Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kaleobası Mahallesi'nde tarlasını sürmek için yola çıkan Bayram Ücel'in kullandığı plakasız traktör devrildi.
50 yaşındaki sürücünün traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Ücel, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)