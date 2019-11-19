Gaziantep'te el ilanıyla aranan kayıp papağan bulundu

Gaziantep Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oto ve halı yıkama işi yapan Murat Bozkurt, yaklaşık 5 yıl önce sahiplendiği sultan cinsi papağanın, 3 ay önce kafesinden kaçarak kaybolduğunu belirtti.

EL İLANI İLE ARIYORDU

Çevrede yaptığı aramalara rağmen papağanı bulamayan Murat Bozkurt, bastırdığı el ilanını ilçenin farklı noktalarına asarak vatandaşlardan yardım talep ettiğini belirtti. Papağanını bulmayı isteyen Bozkurt, kendisine yardımcı olacak kişilere halı yıkama hediye etmeyi de vadetti.

El ilanıyla aranan kayıp papağan bulundu

KAYIP PAPAĞAN BULUNDU

El ilanını gören bir kişi tarafından papağanı bulunan ve 3 aylık özlemi dinen Murat Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın yaklaşık 2 kilometre uzaktaki bir evin bahçesine konduğunu ve bulan kişinin el ilanında gördüğü kayıp papağan olduğunu fark edince kendisine ulaştığını söyledi.

''ONUNLA BABA EVLAT GİBİ OLMUŞTUK''

Hayvanını getiren vatandaşa teşekkür ettiğini, vadettiği gibi evinin halılarını ve otomobilini ücretsiz yıkayarak teslim ettiğini belirten Bozkurt, "Papağanımın bulunması beni ve ailemi çok sevindirdi. Papağanımla kavuştuğumuz ilk anda bana 'Babacık' diyerek ıslık çalmaya başladı. Artık onunla adeta baba-evlat gibi olmuştuk. Kavuştuğumuza çok sevindim." diye konuştu.