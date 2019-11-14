Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda bir iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda ekipler, belirlediği gizli bölmeleri çekiç ve tornavida yardımı ile açarak, içerisinde gizlenen 3 bin 200 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon VİDEO

GİZLİ BÖLMELER TORNAVİDAYLA AÇILDI

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Hoşgör Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı yönünde ihbar alarak, harekete geçti.

Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda ise dolap ve raflarda kaçak sigara bulamadı. Raf ve dolapların içerisindeki gizli bölmeleri belirleyen ekipler, bu bölmeleri çekiç ve tornavida yardımıyla açarak, içeride gizlenen gümrük kaçağı sigaraları buldu.





KAÇAK SİGARALAR İMHA EDİLECEK

Ekipler, imha etmek üzere kaçak sigaraları tek tek gizli bölmeden çıkardı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



