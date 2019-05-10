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Kavga ettiği komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'te iki komşunun kavgası büyüdü. Zanlı B.E.G., komşusu İrfan Çiçek'i av tüfeğiyle vurdu.

DHA | 10.05.2019 - 13:08..
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Evli ve 2 çocuk babası İrfan Çiçek ile sokakta karşılaştığı komşusu B.E.G. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

DOKTORLARIN ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga sırasında B.E.G., yanındaki av tüfeği ile İrfan Çiçek’e ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis, B.E.G'.yi olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Çiçek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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