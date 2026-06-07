Gaziantep'te kızını saçından sürükleyen babanın 12 suç kaydı ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan kan donduran görüntülerle gündeme gelen şahıs, böyle baba olmaz olsun dedirtti...

6 Haziran 2026 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde vicdanları yaralayan bir olay kaydedildi.

KIZINI SOKAK ORTASINDA TOKATLADI

M.K. isimli şahıs, kullandığı motosikletle yanına yaklaştığı küçük kızı Y.K.’ye sokak ortasında tokat atarak defalarca darbetti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Daha sonra motosikletini hareket ettiren şahıs, saçından tuttuğu kızını bir süre peşinden sürükledi.

Yaşananlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN BABA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba M.K’yı gözaltına aldı.

DİRSEK VE SIRT BÖLGESİNDE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, darbedilen çocuğun 21 Mayıs 2019 doğumlu Y.K. olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun dirsek ve sırt bölgelerinde darp izleri tespit edildi.

ANNE 'UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYKEN ŞİDDET UYGULUYOR' DEDİ

Çocuğun annesi S.K. ifadesinde, eşi M.K.’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, madde etkisi altında bulunduğu dönemlerde hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.

ÇOCUK ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, olayın ardından gözetim altına alınan çocuk savcısının talimatıyla annesine teslim edildiği öğrenildi.

12 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, 34 yaşındaki M.K.’nin çeşitli suçlardan toplam 12 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.