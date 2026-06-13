Gaziantep'te kuruyan Sakçagözü Şelalesi yağışlar sonrası canlandı

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Son dönemdeki yağışlar, kuraklık kaygılarının giderilmesini sağladı.

Dolan barajlar sayesinde susuzluk tehlikesi uzaklaştı.

Yağışlar aynı zamanda debisi düşen şelaleri de canlandırdı.

ŞELALE YENİDEN AKIYOR

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında, geçen yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle kuruyan Sakçagözü Şelalesi, yılın başından beri etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından yeniden akmaya başladı.

Nurdağı ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Sakçagözü Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, soğuk suyuyla ziyaretçilerine serinleme imkanı sunuyor.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Dağın zirvesinden gelen suyun yaklaşık 71 metre yükseklikten dört ayrı noktadan dökülmesi, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Gaziantep–Nurdağı kara yolu üzerinde bulunan şelalenin yeniden akmaya başlaması, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşları memnun etti.

Şelale çevresinde piknik yapan vatandaşlar, yeniden akan şelalenin fotoğraflarını ve videolarını da çekiyor.



